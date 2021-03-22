Тотальный диктант впервые пройдет на английском языке

Акция состоится в день Тотального диктанта 10 апреля, сообщили организаторы.

Соорганизатором проекта стал EF Education First. Проверить свои знания английского языка можно будет в 18 городах России, отмечается в сообщении.

Регистрация на площадки акции 2021 года откроется 31 марта на сайте totaldict.ru. В этом году участники Тотального диктанта смогут проверить, хорошо ли они помнят правила правописания не только в русском языке, но и в английском. Для этого потребуется выбрать соответствующие площадки.

Английский диктант пройдет в 18 городах на 52 площадках: иностранный диктант можно будет написать в Астрахани, Брянске, во Владивостоке, Владимире, в Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске.

Самое большое число площадок будет организовано в Москве. Там текст диктанта прочитают актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие.

Тотальный диктант по английскому языку написал Дмитрий Глуховский — автор русскоязычного диктанта. Но это не единственное, что объединяет русский и английский диктанты: обе акции пройдут 10 апреля и станут одинаковыми по механике проведения. Тотальный диктант по английскому языку пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта (в Екатеринбурге, Иркутске, Сургуте, Уфе — в 14.30 (время местное); во Владимире, в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Курске, Пензе, Сыктывкаре, Тамбове — в 15.30 (время местное); во Владивостоке, Новосибирске, Самаре — в 16.30 (время местное); в Южно-Сахалинске — в 17.30 (время местное)). Со списком площадок, а также диктаторов Тотального диктанта на английском языке можно будет ознакомиться на сайте totaldict.ru с 31 марта.

После проведения акции работы будут проверены, а результаты загружены в личные кабинеты участников. При проверке диктантов не будут снижаться оценки за пунктуационные ошибки — только за орфографические.

Среди всех участников Тотального диктанта по английскому языку будет разыгран двухнедельный курс в любой школе EF Education First. Победитель будет выбран 15 апреля генератором случайных имен среди всех участников диктанта. Счастливчику нужно будет только добраться до Москвы, откуда его отправят в одну из школ EF, которую он выберет заранее.