Садальский поприветствовал возвращение Серебрякова в Россию

Своими мыслями по этому поводу заслуженный артист РСФСР поделился в беседе с фан .

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Ранее стало известно, что актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады. Это вызвало неоднозначную реакцию в творческой среде, так как как перед отъездом и во время него Серебряков выступал с нелицеприятными высказываниями в адрес России и ее народа.

Однако Станислав Садальский не стал злорадствовать по поводу возвращения коллеги, а заявил, что Серебряков нравится ему как актер. «Главное, что он работает, он безумно талантливый», — сказал Садальский в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Сыгравший в картине «Левиафан» Серебряков объяснил свой отъезд желанием дать детям заграничное образование. Однако канадский писатель русского происхождения Владимир Лорченков заявил, что на самом деле остаться в Канаде Серебряков не смог из-за того, что не выучил иностранный язык.

Тем не менее, по мнению Садальского, где живет артист — это неважно. «Земной шар есть земной шар», — подчеркнул актер. «Человек принадлежит миру, он волен жить там, где ему угодно», — сказал Садальский.