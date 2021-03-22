Мультфильм «Райя и последний дракон» возглавил кинопрокат в России в третий раз подряд

Картина собрала 107,5 млн руб, свидетельствуют данные портала «Кинобизнес».

О том, что американская анимационная картина в третий раз возглавила отечественный кинопрокат, свидетельствуют данные киностатистики за период с 18 по 21 марта. Мультфильм вышел на экраны российских кинотеатров 4 марта. Сюжет рассказывает о том, как воительница собирает команду воинов, чтобы найти последнего дракона в мире и с его помощью победить могучего врага.

На втором месте по кассовым сборам оказался российский фильм «Пальма», поставленный режиссером Александром Домогаровым-младшим. Картина собрала 106,7 млн руб. Сюжет рассказывает о том, как овчарка Пальма ждет в аэропорту своего хозяина. В картине сыграли Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Валерия Федорович и другие.

Третью строку занял боевик Ильи Найшуллера «Никто». Картина вышла в прокат 18 марта и за 4 дня собрала 95,6 млн руб.