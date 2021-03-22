В Александринском театре покажут программу современного танца Solo

В программу войдут три одноактных балета, поставленных в современной пластике.

Проект Dance. Dance. Dance был задуман солистом Мариинского театра Игорем Колбом с целью показать раскрытие творческого потенциала артистов сфере поисков, которые выходят за рамки классического репертуара. Об этом рассказал в беседе с журналистами директор проекта Сергей Величкин.

Несмотря на пандемию коронавируса, которая помешала организаторам показать эту программу в прошлом году, для театра очень дорого то, что некоторые зрители, купившие тогда билеты, ждали весь год, чтобы прийти на премьеру.

В рамках проекта ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова исполнит премьеру балета Monaxia, поставленного молодым хореографом Дмитрием Масленниковым. Сюжет постановки рассказывает о трагической истории бессмертной красавицы, для которой любая земная связь заканчивается каждый раз прощанием навечно.

Второй одноактный балет No name поставил хореограф Александр Челидзе для заслуженного артиста России Игоря Колба. Это монолог о том, что творчество связано с всегда с одиночеством.

Третий проект «Все пути ведут на север» поставлен бельгийским хореографом Карин Понтьесс, в нем примут участие 7 солистов театра «Балет Москва». Каждый из них представит на сцене свою историю о том, что значит быть настоящим мужчиной в жизни.