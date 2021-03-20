Замминистра культуры оценила реализацию нацпроекта «Культура» в условиях пандемии

Пандемия коронавируса не внесла корректив в реализацию нацпроекта, отметила Ольга Ярилова.

Заместитель министра культуры Российской Федерации в ходе совещания с министрами Дальневосточного федерального округа 20 марта рассказала о ходе реализации нацпроекта. По ее словам, подведомственные Минкульту организации были лучшими и по показателям, и по выполнению проектов.

«Все наши учреждения смогли переориентироваться, показатели выполнены и перевыполнены: все отремонтировали, оставшиеся деньги пошли на постройку дополнительных модульных библиотек», — отметила Ярилова на совещании.

Основной темой рабочего визита заместителя министра культуры во Владивосток стало создание культурно-образовательных и музейных комплексов в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерове.

В соответствии с поручением президента России, в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года в четырех регионах РФ будут построены культурно-образовательные комплексы, которые будут включать филиалы крупнейших музеев, театров страны, филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (ЦМШ) и Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).

Строительство всех комплексов завершится к концу 2023 года, но часть учебных помещений сдадут уже в 2021 году (здания ЦМШ и МГАХ).

Комплексы дадут возможность жителям макрорегионов приобщиться к лучшим образцам отечественной культуры. Они сохранят единое культурно-образовательное пространство страны, сформируют особую привлекательность регионов для туристов, и главное — позволят взрастить новых музыкантов, певцов, дирижеров, танцоров, художников, актеров, и тем самым повысить роль России в мировом культурном пространстве.