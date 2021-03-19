Парижский русский детский театр «Апрелик» получил спецприз за развитие русской культуры

В ТЮЗе имени Александра Брянцева завершился Международный Брянцевский фестиваль детских театральных коллективов.

Театр «Апрелик» удостоился награды «За вклад в развитие русской культуры за рубежом». Юные парижане представили на смотре спектакль «Маленький принц» по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери.

Гран-при фестиваля удостоен петербургский коллектив Пространства творческого роста «ArtLine». Жюри оценило его спектакль «Иногда плохие вещи случаются с хорошими людьми», который поставил режиссер Евгения Латонина.

Лауреатом первой степени стал Санкт-Петербургский детский театр «Серебряный ключик» Культурно-досугового центра «Ижорский». Его коллектив представил спектакль «Поговорите с нами о любви» режиссеров Светланы Елякиной и Елены Павлович.