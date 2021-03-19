Джонни Депп уличил бывшую жену в присвоении денег, обещанных на благотворительность

Голливудский актер обвинил Эмбер Херд во лжи, сообщает Sky News.

Ранее артистка пообещала, что полученные ею после судебных разбирательств с бывшим мужем семь миллионов долларов будут переведены на благотворительные цели для больницы. Однако адвокат актера Эндрю Колдекотт связался с учреждением и выяснил, что оно не получило никаких денег.

Юрист предоставил в суде доказательства того, что Эмбер Херд присвоила эти деньги. Ее слова о желании потратить средства на благотворительность он назвал «манипулятивной и расчетливой ложью».

Джонни Депп и Эмбер Херд сочетались узами брака в феврале 2015 года. Однако их брак распался уже через год. После этого Депп подал иск к бывшей жене и потребовал компенсации морального ущерба на 50 миллионов долларов из-за ее статьи в The Washington Post, в которой она обвинила его в домашнем насилии.

В ноябре 2020 года Джонни Депп проиграл дело таблоиду The Sun, который опубликовал статью, где утверждалось, что он избивал Херд. Сама актриса выступала на слушании в качестве свидетеля.