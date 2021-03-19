Петербургская кинокомиссия станет единым «окном» для кинопроизводителей

Организацию создадут в этом году на базе комитета по культуре.

Такое решение было принято в Смольном, сообщил ТАСС вице-губернатор Борис Пиотровский. По его словам, этот вопрос прорабатывался с октября.

Комитет по культуре уже занимается взаимодействием с кинопроизводителями, поддерживая их субсидиями, теперь вся эта работа будет объединена в рамках кинокомиссии, пояснил чиновник. Кинокомиссия будет иметь возможность действовать в режиме одного «окна», в которой кинопроизводитель сможет обращаться для того, чтобы получать всю необходимую поддержку в оформлении документов на проведение съемок и получение субсидий.

В дальнейшем предполагается, что кинокомиссия получит полномочия по поддержке коммерческого кино. В настоящее время проводятся необходимые изменения в законодательстве, планируется закончить их к концу года, после чего комитет по культуре будет обращаться за финансированием этой статьи, подчеркнул Пиотровский.