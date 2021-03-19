Даниил Крамер отметит свой день рождения «Джазовым нестандартом» на «Радио России»

Премьера рубрики «Джазовый нестандарт с Даниилом Крамером» состоится в программе «Серьезная музыка» 21 марта 2021 года, сообщили организаторы.

Совместный джазовый проект «Радио России» и Российского музыкального союза (РМС) будет представлен на главной федеральной радиостанции в день рождения Народного артиста РФ, пианиста, композитора, педагога, члена Совета РМС Даниила Крамера. 21 марта ему исполнится 61 год.

Ежемесячное джазовое обозрение Даниила Крамера будет выходить каждое третье воскресенье месяца. Слушателей ждет обзор знаменательных дат и событий, а также фирменный мастер-класс от маэстро джаза. Режиссером программы стала Наталья Замиралова, а за музыкальное оформление выпусков отвечает звукорежиссер Владимир Тарасов.

Первый выпуск «Джазового нестандарта» будет посвящен эстетической стороне музыкальной речи. Крамер расскажет, как создать музыкальное произведение, которое смогло бы увлечь, захватить слушателя, заставило бы его переживать, и объяснит, какие специальные приемы помогут раскрыть смысл, вложенный автором в музыку. Завершит дебютный выпуск композиция «Странный блюз». В дальнейшем в рубрике Даниила Крамера будут рассказы о джазовых стандартах, жанрах, о джазовом ритме.

«Всем музыкантам я желаю написать самый лучший опус на свете и стать гением, а всем остальным – понять, что музыка – не просто произведение, музыка – это язык, это характер, это смысл», — говорит Даниил Крамер.

Прямой эфир и подкаст «Джазового нестандарта с Даниилом Крамером» в рамках программы «Серьезная музыка» будет доступен на сайте «Радио России».

Начало эфира 21 марта в 23.10 час. по московскому времени. Повтор пройдет 27 марта в 01.10 час.