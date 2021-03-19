Кинотеатр «Иллюзион» представил премьеру фильма «Мой год в Нью-Йорке» Филиппа Фалардо

Показ прошел в московском кинотеатре в день его 55-летия.

К собравшимся зрителем обратилась глава департамента кинематографии Минкультуры России Светлана Максимченко. 18 марта 1966 года в этом зале прошел премьерный показ фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», напомнила она.

«Мы счастливы, что этот кинотеатр сохранился и все это время был площадкой для показа премьер и архивного кино, наследия отечественной кинематографии», — сказала Максимченко. Кинотеатр «Иллюзион» является важной площадкой для Министерства культуры, так как сегодня он — единственный кинотеатр федерального значения, отметила она.

Действие премьеры происходит в Нью-Йорке 1990-х годов. Сюжет рассказывает о том, как юная девушка устраивается ассистенткой в литературное агентство, мечтает стать писательницей и делит свое время между карьерой, писательством и мужчинами.

В картине сыграли Маргарет Куэлли, Сигурни Уивер и Дуглас Бут. Фильм выйдет в прокат на экраны России 15 апреля.