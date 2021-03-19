В Петербурге открылась художественная выставка о вирусах Staying with the Trouble

Фото: https://news.itmo.ru

Экспозиция развернулась в арт-резиденции университета ИТМО.

Работы художников освещают процесс исследования феномена вирусов, рассказала куратор выставки Христина Отс. Идея проекта возникла в ходе общения художников, размышлявших о преодолении вирусной реальности.

Хотя общество постепенно выходит из пандемии, в то же время в него настолько вписаны практики защиты, что это влияет на телесность человека, привыкшего протирать руки и носить маски. Уровень тревожности не уменьшается даже у людей, сделавших прививки, отметила куратор.

«Для организаторов выставки было важно показать, что вирусы не сводятся только к коронавирусу или к тому, что является враждебным по отношению к человеку. Вирусы — это огромная реальность, в которой мы сами до конца еще ничего не понимаем. Даже в науке вирус остается загадочной сущностью», — рассказала куратор в ходе открытия выставки.

Проект объединил художников из 7 стран, в том числе России, Германии, Великобритании, Тайваня, Нидерландов и других. На выставке прошла мировая премьера работы американской художницы Хизер Дьюи-Хегборг, известной проектом серии портретов на основе ДНК позировавших людей. Новая работа художницы предлагает зрителям проследовать жизненным циклом вируса, наблюдая за перемежающимися на интерактивном экране строками поэзии.