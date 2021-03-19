Актер ЦАТРА Виталий Стремовский умер в 74 года от коронавируса

Фото: пресс-служба Центрального академического театра Российской армии

Об этом сообщил сын актера Илья Стремовский на странице отца в Facebook.

Заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Виталий Стремовский умер в ночь на 19 марта. «Он болел ковидом, и организм не справился», — написал сын.

Сведения о дате и месте прощания и похорон сообщат позднее.

Виталий Стремовский родился в Москве 13 июня 1947 года. Окончив школу-студию МХАТ в 1972 году, поступил в труппу Театра Советской армии (с 1993 года носит название Театр Российской армии).

В 1986 году Стремовский получил режиссерское образование в театральном училище им. Щукина. Поставил ряд спектаклей, в том числе «Схватка» и «Старый холостяк и распутники».

В 1980-е годы руководил театром-студией исторического факультета МГУ, преподавал актерское мастерство в Институте современного искусства. Был худруком, доцентом творческой актерско-художественной мастерской в Московском государственном университете культуры и искусства.