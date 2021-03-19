Ольга Любимова посетила выставку к 50-летию присуждения Нобелевской премии Александру Солженицыну

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

Выставка «Слово правды: к 50-летию присуждения Нобелевской премии Александру Солженицыну. 1970–2020» открылась в Доме русского зарубежья. Экспозиция продлится до 28 марта 2021 года.

Выставка познакомит посетителей с документами, книгами и рукописями, рассказывающими об истории получения русским писателем Нобелевской премии по литературе.

Как подчеркнул советник президента РФ Владимир Толстой, «нобелевскую тему» Александра Солженицына можно отмечать несколько лет, так как это знаменательный период и в творчестве, и в личной жизни писателя.

По словам Любимовой, у нее об Александре Исаевиче остались приятные воспоминания. Большая радость, что проект получил замечательное и емкое название «Слово правды», подчеркнула она.

«Александр Исаевич беззаветно любил Россию, воспевал силу и дух народа. Уверена, бережно собранные экспонаты выставки позволят сохранить память и рассказать посетителям об интересных фактах из его жизни», — сказала Ольга Любимова.