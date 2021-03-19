На «Иннопроме» в Екатеринбурге покажут оригинальные полотна Да Винчи

Выставку планируется провести в «Ельцин-центре».

Экспозиция будет открыта в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», сообщили в пресс-службе администрации города. Страной-партнером выставки в 2020 году была объявлена Италия, однако из-за пандемии ее участие перенесли на 2021 год.

Итальянская сторона собирается наполнить выставку не только деловыми контактами, но и масштабной культурной программой. Кроме выставки оригинальных картин Леонардо да Винчи, имеются и другие предложения, цитирует пресс-служба слова мэра города Алексея Орлова.