В Испании показали изъятое полицией у нелегалов «Сокровище Амарильи»

Клад роскошных золотых и серебряных украшений возрастом около 1000 лет относится к периоду Кордовского Халифата.

Коллекция сокровищ была изъята полицией у нелегальных торговцев древностями, сообщает издание El Pais. Операция полиции Кордовы была проведена после сигнала местного археолога, который обратил внимание на фотографии древностей, появившиеся в интернете.

В официальных каталогах не было сведений о сокровищах, тогда археолог сообщил полиции о том, что на черном рынке планируется продажа поистине бесценных памятников истории и культуры.

Изъятая полицейскими коллекция получила название «Сокровища Амарильи», по названию деревни, где она была найдена. Клад состоит из 623 изделий, в их числе 98 золотых, а также позолоченные серебряные изделия. Из золотых украшений специалисты особенно отметили четыре браслета для ношения на запястье и щиколотке, концы которых украшены змеиными головами. Внимание специалистов также привлек кулон в форме звезды Давида, вставленной в золотое кольцо.

В коллекцию входят 14 драгоценных камней, коралловые бусы, стекло разных цветов и 476 нестандартных жемчужин. По мнению археологов, украшения относятся к периоду Кордовского Халифата — средневекового исламского государства на территории Испании и Португалии со столицей в современном городе Кордова. Халифат был основан Абд ар-Рахманом I в 756 году.

В 1009 году в халифате началась гражданская война, затянувшаяся на 20 лет. К этому времени и может относиться клад, который мог оставить богатый горожанин, возможно еврей, который спрятал значительную часть своих сокровищ. По-видимому, впоследствии владелец склада погиб, и информация о сокровищах была утеряна до момента, пока его не нашли черные археологи.