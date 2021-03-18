Волковский театр представит проект «Театральная биржа»

Автор: Николай Васильевич Белавин - собственная работа, CC BY-SA 4.0, ссылка

Проект будет представлен на всероссийском молодежном фестивале «Будущее театральной России».

Смотр состоится в Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова с 1 по 10 мая.

В интервью газете «Известия» министр культуры Ольга Любимова назвала цель создания «Театральной биржи». По ее словам, это помощь в трудоустройстве выпускникам театральных вузов.

Во время фестиваля молодые артисты могут заявить о себе на сцене Волковского театра. Идея проекта, по словам Любимовой, принадлежит худруку Театра имени Волкова Сергею Пускепалису, а также ректору гитиса Григорию Заславскому.

В этом году будет официально объявлено о создании «Театральной биржи» на фестивале «Будущее театральной России», рассказал директор Волковского театра Айрат Тухватуллин в разговоре с tass.ru. По его словам, сразу по окончании фестиваля биржа начнет полноценную работу, а результаты покажут уже через год, когда будут сформированы предложения и спрос.