«Москино Салют» покажет русскую эротическую драму «Портрет в сумерках»

Фильм представит и обсудит со зрителями режиссер Ангелина Никонова.

Картина будет показана в кинотеатре «Москино Салют» 25 марта в 19.00. Никонова ответит на вопросы зрителей после просмотра, сообщили в пресс-службе сети.

Дебютная картина Ангелины Никоновой вышла на экраны России в 2011 году после фестивального турне от Венеции и Рейкьявика до Котбуса и Салоников, где она получила множество наград. На фестивале «Кинотавр» картина была номинирована на главный приз и получила премию за операторскую работу.

Сюжет рассказывает историю красивой и обеспеченной женщины, которая становится жертвой изнасилования, после чего начинает испытывать влечение к виновнику. Главную роль в картине исполнила актриса Ольга Дыховичная. Фильм стал актерским дебютом также для Сергея Борисова, исполнившего главную мужскую роль.

Специальным гостем показа также станет программный директор фестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева.