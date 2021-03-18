В Бельгии нашли остатки важной дороги римской эпохи

Открытие сделали при строительстве супермаркета в небольшом городке Адегеме.

Перед началом строительства магазина были проведены обязательные археологические раскопки, предшествующие крупным строительным работам. В результате была найдена дорога, о существовании которой было известно из письменных источников древности.

Историки впервые получили археологическое подтверждение известного исторического факта, сообщает The Bulletin. Римская дорога соединяла укрепления, находившиеся на территории современного Антверпена, с важным лагерем в Западной Фландрии. В настоящее время на месте этого лагеря находится муниципалитет Ауденбург.

Интересно, что древнеримская дорога шла практически параллельно с современной трассой номер 9. Грунтовая дорога вела в нынешний Антверпен через песчаный хребет Ауденбург, пояснил руководитель раскопок археологи Йохан Хорн.

Современный город Адегем тоже имел важное значение в древности, так как находился на перекрестке главных дорог римского времени. Те дороги были довольно протяженными, восстановить их маршрут сегодня вряд ли возможно, так как большая часть их находится под современными объектами, к тому же они не были выложены из камня, как обычно делалось на территории Римской империи. Но даже один участок, найденный археологами, позволит станет новым пазлом в мозаике немногочисленных фактов, оставшихся от того времени.