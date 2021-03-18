Канал HISTORY и сервис Wink представят документальный проект «Истории о нас»

Проект рассматривает историю и культуру России сквозь призму людских судеб, сообщили организаторы.

Новый эпизод будет посвящен теории палеоконтакта, он впервые выйдет на платформе цифрового видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Пользователи смогут также увидеть полнометражные версии вышедших ранее фильмов.

Проект «Истории о нас» — первый опыт HISTORY по созданию локального российского контента. Премьера состоялась в 2018 году, а второй сезон вышел в марте 2020 года. Все эпизоды воссоздают перед зрителями разные фрагменты истории: от зарождения наскальной живописи до становления реалистичной компьютерной графики. В центре документальных роликов — россияне, чьи необычные профессии и увлечения связаны с сохранением исторического наследия.

Главными героями премьерного эпизода стали философ и исследователь видеоигр Александр Ветушинский, астроном и популяризатор науки Дмитрий Вибе, а также историк, сторонник теории палеоконтакта Андрей Жуков. Всех их объединяет огромный интерес к происхождению человека и популярной гипотезе, согласно которой нашу планету в прошлом могли посещать разумные внеземные существа. Теория широко обсуждалась в научных кругах и оказала заметное влияние на развитие массовой культуры, в том числе в России. В HISTORY уверены, что формат проекта «Истории о нас» позволяет максимально объективно и непредвзято рассказать об этом явлении, что может быть интересно зрителям Wink, которые увлекаются документальным кино.

«На мой взгляд, в жизни есть только два стоящих элемента — впечатления и знания, которые ты можешь получить. Ну и в итоге впечатления от знаний. Этот проект для меня оказался, наверное, самым значимым с точки зрения этих двух задач. Люди, с которыми я встречаюсь во время съемок, знания, которые они передают, места, в которых мы бываем, — иногда я сам не верю своей огромной удаче. «Истории о нас» — это прежде всего истории о людях самых разных, удивительных и невероятных профессий. Спасибо за это путешествие нашей команде, людям, которые делятся с нами, и, конечно, телеканалу HISTORY», — отметил ведущий проекта, актер театра и кино Юрий Колокольников.

Новый эпизод проекта «Истории о нас», а также полнометражные версии фильмов из первых двух сезонов уже доступны для просмотра в видеосервисе Wink.