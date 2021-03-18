Канал HISTORY и сервис Wink представят документальный проект «Истории о нас»

18.03.2021
Новый эпизод будет посвящен теории палеоконтакта, он впервые выйдет на платформе цифрового видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Пользователи смогут также увидеть полнометражные версии вышедших ранее фильмов.
Проект «Истории о нас» — первый опыт HISTORY по созданию локального российского контента. Премьера состоялась в 2018 году, а второй сезон вышел в марте 2020 года. Все эпизоды воссоздают перед зрителями разные фрагменты истории: от зарождения наскальной живописи до становления реалистичной компьютерной графики. В центре документальных роликов — россияне, чьи необычные профессии и увлечения связаны с сохранением исторического наследия.
Главными героями премьерного эпизода стали философ и исследователь видеоигр Александр Ветушинский, астроном и популяризатор науки Дмитрий Вибе, а также историк, сторонник теории палеоконтакта Андрей Жуков. Всех их объединяет огромный интерес к происхождению человека и популярной гипотезе, согласно которой нашу планету в прошлом могли посещать разумные внеземные существа. Теория широко обсуждалась в научных кругах и оказала заметное влияние на развитие массовой культуры, в том числе в России. В HISTORY уверены, что формат проекта «Истории о нас» позволяет максимально объективно и непредвзято рассказать об этом явлении, что может быть интересно зрителям Wink, которые увлекаются документальным кино.
«На мой взгляд, в жизни есть только два стоящих элемента — впечатления и знания, которые ты можешь получить. Ну и в итоге впечатления от знаний. Этот проект для меня оказался, наверное, самым значимым с точки зрения этих двух задач. Люди, с которыми я встречаюсь во время съемок, знания, которые они передают, места, в которых мы бываем, — иногда я сам не верю своей огромной удаче. «Истории о нас» — это прежде всего истории о людях самых разных, удивительных и невероятных профессий. Спасибо за это путешествие нашей команде, людям, которые делятся с нами, и, конечно, телеканалу HISTORY», — отметил ведущий проекта, актер театра и кино Юрий Колокольников.
Новый эпизод проекта «Истории о нас», а также полнометражные версии фильмов из первых двух сезонов уже доступны для просмотра в видеосервисе Wink.