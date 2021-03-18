Пускепалис рассказал, как извращают образ русского человека на Западе

Режиссер и артист поделился своим опытом с Федеральным агентством новостей.

Сергей Пускепалис рассказал агентству о том, как снимался в картине «Черное море» Кевина Макдональда. По его словам, зная творчество режиссера, он согласился на роль в этом фильме с огромным удовольствием. «Потому что этот человек, который снял такие классные вещи, как «Последний король Шотландии» и «Касаясь пустоты», — пояснил Пускепалис, назвав британского режиссера «замечательным».

На съемках фильма в 2014 году собралась настоящая компания российских, британских и американских актеров, рассказал режиссер. По словам Пускепалиса, это был очень интересный опыт, особенно учитывая любопытный сценарий, в рамках которого русские и британцы, не понимающие друг друга, оказывается вместе в экстремальной ситуации.

Однако, когда Пускепалис увидел окончательный вариант монтажа, он понял, что все «неудобные» места из фильма были тщательно вырезаны. «Все то, что меня и привлекало», — подчеркнул он. По его словам, в сценарии все было написано достаточно тонко, однако создатели фильма оставили от всего этого только привычный штамп о русских как «дуболомах», рассказал Пускепалис в разговоре с фан.

«На Западе, как правило, желая использовать мое амплуа, пытаются извратить образ русского человека», — объяснил режиссер свои отказы от участия в съемках западных фильмов.