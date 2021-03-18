Путин оценил строительство многопрофильных центров культурного развития

Президент России высказал свое мнение по этому вопросу в ходе видеосвязи с общественностью Крыма.

Планируемое в конце 2023 года открытие четырех новых центров культурного развития, которые появятся в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе, является очень важным событием для России, отметил российский лидер. Президент подчеркнул, что это будут не просто «красивые архитектурные сооружения», а настоящие духовные центры роста, новые очаги многонациональной российской культуры.

«Очень важно, чтобы люди, где бы они ни проживали, чувствовали, что они являются частью огромной страны и частью ее культуры. Чтобы они могли дать своим детям возможность заняться хореографией, пением, музыкой», — сказал президент.

По словам Путина, важно обеспечить людям возможность, не выезжая в Москву или Петербург, посетить Третьяковку, Эрмитаж, Русский музей и другие крупнейшие музейные комплексы страны.

В запасниках музеев лежит подчас более 80% от общего числа всех произведений искусства, напомнил президент. По его словам, следует создать новые площадки, чтобы граждане могли увидеть предметы из запасников и насладиться искусством.