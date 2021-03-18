В Москве пройдет выставка народного мастера дымковской игрушки Ларисы Ушаковой

Фото: https://www.facebook.com/zabawushka.ru/

Экспозиция будет работать в Музее народной игрушки «Забавушка» с 24 марта по 24 мая 2021 года, сообщили организаторы.

Персональная выставка народного мастера традиционной дымковской глиняной игрушки Ларисы Ушаковой состоится в Москве впервые.

Дымковская игрушка — уникальное явление в русском искусстве, без которого уже много десятилетий не обходится ни одна выставка народного искусства. Она возникла в городе Дымковская Слободка за рекой Вяткой, жители которой испокон веку занимались гончарным промыслом. Некоторые историки вятского края считают, что изготовление игрушек в Дымковской Слободе появилось в начале ХIX века. Однако происхождение и история дымковской игрушки неотделимы от местного праздника — Свистопляски, известной с XV века, к которой приурочивали изготовление и массовую продажу глиняных игрушек и свистулек.

Автор экспозиции в Музее «Забавушка» — мастерица дымковской игрушки, член Союза художников России Лариса Геннадьевна Ушакова. Она была ученицей известных народных мастериц дымковской глиняной игрушки, заслуженных художниц России и РСФСР В.П. Племянниковой и Л.С. Фалалеевой.

В 2021 году Лариса Ушакова отмечает 40-летие творческой деятельности. Особое место в ее творчестве занимают многофигурные композиции. «Зимние забавы», «Городские гуляния», «Деревенские посиделки», «Русь православная», «Родительское благословение», «Прощай, Масленица!» и многие другие произведения рассказывают не только об истории старой Вятки, но и о важных событиях в истории России языком старинного ремесла.

Открытие выставки состоится 24 марта в 14.00 в Музее народной игрушки «Забавушка». В рамках выставки 22 мая Лариса Ушакова проведет мастер-классы по росписи дымковской игрушки.