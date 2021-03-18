В Историческом музее откроется выставка подлинных гравюр Альбрехта Дюрера

Графические работы художника будут переданы из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии.

Экспозиция откроется 29 марта 2021 года, пресс-показ состоится в 12:00, торжественное открытие — в 19:00, сообщили в пресс-службе ГИМ.

Выставка графических работ Альбрехта Дюрера откроет проект «Сокровища музеев Италии в Историческом музее», рассчитанный на несколько лет. Главной задачей проекта является знакомство отечественного зрителя с мировым художественным наследием, отмечает Алексей Левыкин, директор Исторического музея.

Впервые в своих стенах Исторический музей покажет подлинники гравюр знаменитого мастера эпохи Возрождения. Это позволит проследить развитие и совершенствование технических приемов мастера, показать особенности его художественного языка.

Коллекция печатной графики Альбрехта Дюрера из Пинакотеки Тозио Мартиненго признана одной из лучших в мире по качеству отпечатков и их сохранности.

Из Италии привезут более 120 гравюр мастера, среди которых будут представлены самые известные – гравюра «Меланхолия I», «Адам и Ева», «Блудный сын», «Аполлон и Диана». Мáстерские гравюры А. Дюрера, созданные в технике резцовой гравюры на меди, отличаются исключительным совершенством. Умение использовать в изображениях законы прямой перспективы, владение построением пропорций и монументальность форм сочетаются с ювелирной тонкостью исполнения, эмоциональностью и особым вниманием к деталям, присущими немецкому искусству того времени.

Выставка будет работать до 28 июня 2021 года.