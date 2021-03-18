Фестиваль Европейского кино проведет онлайн-встречу с Дэвидом Бонневиллем

Португальский режиссер представит свой полнометражный дебют — драму «Последняя ванна» — 19 марта, в пятницу, в 20.00 часов.

Дэвид Бонневилль снял уже несколько короткометражных фильмов, которые принесли ему награды международных кинофестивалей. На встрече он расскажет о создании своего первого «большого кино».

Сюжет фильма «Последняя ванна» рассказывает о служении Богу, религиозных запретах и любовном влечении. Режиссер поделится опытом работы с актрисой, которая исполнила в фильме главную роль (Анабела Морейра).

Модератором мероприятия станет режиссер и продюсер Андрей Сильвестров.

«Последняя ванна» рассказывает историю 40-летней женщины, за несколько месяцев до принятия пострига в монахини вынужденной взять опекунство над брошенным матерью 15-летним племянником. Находясь наедине в старом семейном доме, будущая монахиня и подросток начинают испытывать друг к другу нечто большее, чем просто родственные чувства. Женщине предстоит испытание: ее стремление к Богу проверит на прочность жажда другого рода.

Встреча пройдет на платформе Zооm. Прямая трансляция творческого вечера будет осуществляться в группе «ВКонтакте», посвященной кинофестивалю, а также на каналах арт-объединения CoolСonnections в YouTube и Facebook.

Ссылка на мероприятие: https://us02web.zoom.us/j/89888564376?pwd=Z2VmYXJWOWtSalN6dWlXTDlxekc4Zz09. Код доступа: 730356