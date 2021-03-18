Оркестр «Русская филармония» отметит свое 20-летие концертом в Доме музыки

Коллектив отпразднует юбилей 20 марта, сообщила его пресс-служба.

В этот день в Московском международном Доме музыки состоится праздничный концерт оркестра «Безумные танцы с Фабио Мастранджело».

Первый концерт коллектива состоялся двадцать лет назад в Большом зале Московской консерватории. В этом же году Гаянэ Шиладжян была назначена директором оркестра «Русская филармония», с тех пор оставаясь его бессменным руководителем.

Гаянэ является автором и продюсером концертных программ оркестра. Она одной из первых начала реализовывать мультимедийные проекты, объединяющие классическую музыку с живописью.

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» с успехом выступает в крупнейших концертных залах на родине и за рубежом. Коллектив участвует в фестивалях в Австрии, Великобритании, Болгарии, Германии, Франции, Чехии и Словакии, Омане, Тайване, Турции и Японии.

Отличительной чертой коллектива является исполнение как классического репертуара, так и проектов в различных современных стилях и жанрах, среди которых Queen best hits, ABBA Gold Hits, «Золотые хиты рока», «Золотые хиты «Сан-Ремо», «Великие британцы», «Майкл Джексон & Уитни Хьюстон шоу» и другие.

Оркестр одним из первых представил публике шоу в формате Live Cinema Concert: «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Крестный отец», «Властелин колец», «Титаник», «Волшебные мелодии» Disney, «Артист» и «Чужие».

С 2018 года главным дирижером оркестра «Русская филармония» является Фабио Мастранджело. Именно он будет управлять оркестром на сцене Дома музыки 20 марта.