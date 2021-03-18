В Москве открывается выставка-подарок Эрмитажа Историческому музею

Многие экспонаты демонстрируются публике впервые.

Выставка «Придворный костюм середины XIX века — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа» была подарена московскому Историческому музею в честь его предстоящего юбилея. В числе экспонатов экспозиции — несколько костюмов Александра iii, а также туфли императрицы Марии Федоровны.

Серия юбилейных выставок посвящена 150-летию Исторического музея, празднование которого будет проходить в 2022 году. Директор музея Алексей Левыкин назвал выставку подарком и музею, и всем москвичам и гостям столицы.

Экспозиция рассказывает о повседневной и церемониальной жизни русского двора именно в тот период, когда был создан Исторический музей. Посетители увидят произведения живописи и графики, документы из архивов, оружие и драгоценные украшения. Однако главными экспонатами выставки являются именно наряды и аксессуары придворной жизни.