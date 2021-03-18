Мультфильм «Ганзель, Гретель и агентство магии» выходит на экраны кинотеатров России

Анимационная картина режиссера Алексея Цицилина основана на сказках Братьев Гримм.

Картину создала студия Wizart Animation. Накануне премьеры продюсеры рассказали журналистам о том, как они смогли превратить страшную сказку в детскую комедию, а также об ответственности за другие ступени производства, которая лежит на каждом из сотрудников.

Участие в создании сценария мультфильма «Ганзель, Гретель и агентство магии» принимали иностранные специалисты. Сюжет рассказывает о том, как повзрослевшая Гретель становится одним из агентов сверхсекретного отдела магической безопасности. Ей предстоит расследовать похищение короля, при этом ее напарником назначают родного брата Ганзеля, ставшего к тому времени известным мошенником.

Во время экскурсии по студии продюсер и автор сценария Алексей Замыслов рассказал журналистам, что работа над картиной стала большим вызовом для студии. Раньше сказку о детях, которым грозит ведьма-людоедка, никто не пытался экранизировать в формате мультфильма.

«Взрослые у нас превращаются в детей, и этот ход позволил развивать историю так, чтобы следующие приключения не стали пугающими», — рассказал Замыслов.