В Псково-Печерском монастыре обнаружили фрески XVIII века

Находку сделали археологи-реставраторы.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — один из самых древних в России. О находке сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фрагменты настенных росписей предположительно датируются XVIII веком. Они были обнаружены в ходе обследования Успенского собора Псково-Печерского монастыря.

Фрески были найдены на уровне глубины обследуемого шурфа на внешней стене храма, построенного в XV веке. Это может говорить о том, что они украшали стену одного из его приделов, впоследствии снесенного.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь расположен в 50 км от Пскова, неподалеку от границы с Эстонией. Обитель была основана в 1473 году, в ансамбль монастыря входят более 10 храмов.