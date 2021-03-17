Четырехдетный Лепс пожалел об отсутствии внуков

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Исполнитель рассказал о своей семейной жизни в разговоре с журналистом «Пятого канала».

Лепс признался, что счастлив со своей второй женой Анной Шаплыковой уже более 17 лет. Она смогла спокойно принять его таким, какой он есть, терпит его частое отсутствие дома, ведет быт и воспитывает троих общих детей, полностью обеспечивая певцу домашний тыл, рассказал исполнитель.

Дети певца, Ева, Иван и Николь, учатся в школе хорошо, посещают разные секции и кружки. Лепс считает себя строгим отцом, он не балует детей и может даже наказать за плохое поведение.

В тоже время артист продолжает следить и за жизнью своей старшей дочери Инги от первого брака. Наследнице артиста сейчас 35 лет, она тоже занимается музыкой, однако связывать себя узами брака не собирается. Это расстраивает ее отца.

«Конечно, я готов и к внукам, и к правнукам уже. Если бы я вовремя женился, у меня уже знаешь, сколько детей было бы!» — невольно воскликнул Лепс в разговоре с журналистом.