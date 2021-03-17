Преподаватели и студенты МГИМ им. А. Шнитке заявили о конфликте в вузе

Открытое письмо, подписанное рядом педагогов, бывших и нынешних студентов института поступило в редакцию C lassical M usic N ews.ru.

Как следует из письма, в последние годы по инициативе ректора Московского государственного института музыки имени Альфреда Шнитке и завкафедрой оркестрового мастерства дирижера Игоря Громова планомерно и неосновательно увольняются преподаватели и исключаются студенты.

Осенью 2020 года студентка-отличница Валерия Перепелица, идущая на красный диплом, была отчислена с последнего курса с формулировкой «за неуспеваемость». Девушка обратилась с жалобой в Департамент культуры города Москвы, ее обращение подписали 29 преподавателей и студентов ФФ мгим имени Шнитке. В ответ Громов подал в отношении студентки иск в суд о защите чести и достоинства на сумму в 300 тыс. рублей.

На данный момент инициативная группа преподавателей и студентов готовит коллективное письмо в вышестоящие инстанции, в котором собирается рассказать о конфликте в институте, пишет издание.

Издание прилагает открытое письмо профессора МГИМ, заслуженного деятеля искусств Александра Козырева. В нем он рассказывает об увольнениях и уходе педагогов из института из-за конфликта с руководством.