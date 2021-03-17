Юбилей ВМФ России в Воронеже отметили новым залом музея «Петровские корабли»

Об этом сообщает «Комсомольская правда — Воронеж».

Осенью прошлого года музей «Петровские корабли» получил областной грант, позволивший создать новую экспозицию. Музей существует в Воронеже с 2019 года, он рассказывает об истории кораблестроения в крае, начиная от Петра Великого.

Новый зал музея, открывшийся к 325-летию ВМФ России, получил название «Зал славы русского флота». Посетители увидят точные копии предметов, относящихся к военно-морской тематике, узнают о родоначальниках русского военного флота, а также о кораблях, которые были построены на верфях в Воронеже.

Создатель музея Сергей Наумов рассказал журналистам о том, что следующей экспозицией может стать «Чижовская слобода».