Любимова отказалась видеть связь между «Евровидением» и культурой

17.03.2021
Заявление главы Министерства культуры России Ольги Любимовой прозвучало на заседании комитета Госдумы РФ по культуре. По словам главы ведомства, Министерство культуры не должно принимать участия в этом конкурсе.
Качество этого конкурса не должно заставлять беспокоиться ни культурное ведомство, ни профильный комитет Госдумы по культуре, считает Любимова. Даже в 1960-х годах «Евровидение» не имело никакого отношения к культуре, подчеркнула министр.
«Очень средний конкурс, совершенно не востребованный даже в Европе. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и к победе», — пояснила чиновница.
Любимова отметила, что даже не следила за отбором российского представителя на конкурс. По ее словам, для этого она слишком поздно бывает дома.