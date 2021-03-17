Любимова отказалась видеть связь между «Евровидением» и культурой

Министр назвала международный песенный конкурс «очень средним».

Заявление главы Министерства культуры России Ольги Любимовой прозвучало на заседании комитета Госдумы РФ по культуре. По словам главы ведомства, Министерство культуры не должно принимать участия в этом конкурсе.

Качество этого конкурса не должно заставлять беспокоиться ни культурное ведомство, ни профильный комитет Госдумы по культуре, считает Любимова. Даже в 1960-х годах «Евровидение» не имело никакого отношения к культуре, подчеркнула министр.

«Очень средний конкурс, совершенно не востребованный даже в Европе. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и к победе», — пояснила чиновница.

Любимова отметила, что даже не следила за отбором российского представителя на конкурс. По ее словам, для этого она слишком поздно бывает дома.