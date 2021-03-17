За прошедший год музеи Москвы посетили более 15 млн человек

Автор: Andrey from Russia - Tretyakov and his gallery, CC BY 2.0, ссылка

Об этом рассказал глава Московского департамента культуры Александр Кибовский на церемонии вручения премии The Art N ewspaper Russia.

Церемония прошла в московском «Манеже». Несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, в минувшем году музеи и галереи Москвы провели почти тысячу выставок, которые посетили более 15 млн человек, сказал чиновник.

Кроме того, учреждения культуры Москвы провели около 40 тыс. онлайн-мероприятий. Их совокупная аудитория составила десятки миллионов человек, добавил Кибовский.

Из-за пандемии коронавируса музеи Москвы в 2020 году дважды останавливали прием посетителей. Первый период протянулся с середины марта до середины июня, второй занял два месяца, начавшись в середине ноября.