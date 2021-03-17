Создателю скульптур на станции «Площадь революции» Матвею Манизеру исполнилось 130 лет

Юбилейная дата рождения известного советского скульптора исполняется 17 марта.

Народный художник СССР Матвей Манизер стал автором не только любимых москвичами скульптур на станциях метро «Площадь Революции» и «Партизанская», но и около ста памятников в России и за рубежом.

В числе самых известных его творений памятники Чапаеву в Самаре, Шевченко в Харькове, Репину на Болотной Площади в Москве, Киеве и Каневе, Мичурину в Мичуринске, памятники Ленину в Ульяновске и «Освобождению Индонезии» в Джакарте.

Матвей Генрихович Манизер родился в Петербурге 5 марта 1891 года, в семье художника. Получив среднее образование, поступил на математический факультет Петербургского университета, закончив его в 1914 году.

В 1920 году стал заведующим Агитскульптурной мастерской Политуправления Московского военного округа. С 1921 года работал преподавателем, ВХУТЕМАС (1921—1929, Ленинград), в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (1935—1941 и 1945—1947, профессор с 1939), в Московском высшем художественно-промышленном училище (1946—1952) и в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова (1952—1966).

Скончался 20 декабря 1966 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Матвей Манизер также является автором посмертной маски Сталина.