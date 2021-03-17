В программу Платоновского фестиваля в Воронеже вошел спектакль «Братья Карамазовы» Льва Додина

Работа над постановкой шла несколько лет, рассказал худрук смотра Михаил Бычков.

Автор: Ave Maria Mõistlik - собственная работа, CC BY-SA 3.0, ссылка

Новый спектакль Льва Додина станет закрытием театральной программы Международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже, пояснил Бычков. «Это — то, что называется русским психологическим театром, с грандиозной работой артистов», — заявил худрук смотра.

«Братьев Карамазовых» покажут 18 и 19 июня. Гастроли в Воронеже станут одним из первых выездов Театра Европы после пандемии коронавируса, когда он был заточен в пределах Санкт-Петербурга.

В 2018 году народный артист России и худрук Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин представлял на Платоновском фестивале восьмичасовой спектакль «Братья и сестры».

В программе нынешнего фестиваля также новый спектакль Юрия Бутусова «Сын» Российского академического молодежного театра и другие постановки.