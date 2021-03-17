Спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва» вернулся на сцену «Ленкома»

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Режиссером постановки стал Александр Лазарев, ранее сыгравший в ней одну из ролей.

Спектакль снова будет представлен на сцене московского театра «Ленком Марка Захарова» спустя почти четверть века. Премьера «Поминальной молитвы» состоялась в 1989 году на сцене театра, тогда еще носившего имя Ленинского комсомола, сообщил ТАСС директор театра Марк Варшавер.

В основу сюжета легла пьеса Григория Горина по мотивам произведений Шолом-Алейхема. Сценографию выполнил художник Олег Шейнцис, постоянный соавтор Захарова.

Роли в первоначальной постановке исполнили Евгений Леонов, Татьяна Пельтцер, Александр Абдулов и Всеволод Ларионов, напомнил Варшавер. Спектакль имел грандиозный успех, у театра постоянно дежурила конная милиция, чтобы сдерживать напор и гнев зрителей, которым не хватило билетов.

Захаров неоднократно получал просьбы восстановить «Поминальную молитву», отметил Варшавер. Сейчас новый директор театра решил, что для этого пришло время. Вечную историю посвятят ее гениальным создателям и любимым ушедшим артистам, добавил он.