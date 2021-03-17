На фестивале во Владимире покажут спектакли из 13 стран

Фото: culture.ru

Фестиваль «Театр. Территория единения» состоится в апреле 2021 года.

На площадке Владимирского академического театра драмы будет представлено более 20 моноспектаклей из театров России, Болгарии, Израиля, Украины, США. Об этом сообщила куратор фестивальных проектов Владимирского театра Ольга Бунина в разговоре с tass.ru.

Спектакли, которые увидят зрители, поставлены на исторические и современные темы, в пластическом, драматическом и музыкальном жанрах, с актерами и куклами. Каждый спектакль будет предваряться синопсисом и показываться на языке исполнителей.

В прямой трансляции каждую работу можно будет увидеть только один раз, подчеркнула Бунина.

Свердловский академический театр драмы представит трансляцию моноспектакля по Николаю Лескову «Человек на часах», композицию «О чем знаю только я?», поставленную во время пандемии коронавируса с помощью видеосвязи, исполнит заслуженный артист Украины Тарас Постников.

Трансляции смотра будут идти в соцсетях Владимирского академического театра драмы с 10 по 20 апреля.