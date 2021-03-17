Украинские власти грозят тюрьмой 59 российским артистам, посещавшим Крым

Соответствующее расследование начато Службой безопасности Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Список российских артистов, посещавших Крым, был составлен израильской ассоциации актеров «Маген».

Представители организации направили в СБУ призыв возбудить уголовное производство в отношении российских артистов, гастролировавших в Крыму.

Кроме того, израильская ассоциация обратилась к главе Союза кинематографистов России режиссер Никите Михалкову и гильдии актеров России с требованием «прекратить пропаганду аннексии Крыма и нарушения законов Украины».