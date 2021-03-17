Исаакиевский собор не планируют передавать РПЦ

Такое заявление сделал директор музея памятника Юрий Мудров.

Во время командировки во Владимир руководитель учреждения культуры пояснил, что вопрос о передаче государственного музея памятника Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви в данный момент не стоит на повестке.

«рпц в настоящий момент сняла все вопросы по этому поводу», — подчеркнул Мудров в ответ на вопрос журналиста о том, было ли обращение от Церкви на тему передачи собора в безвозмездное пользование. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий ежемесячно служит в Исаакиевском соборе, часто выражает благодарность за хорошее содержание собора и за успешные реставрационные работы, добавил руководитель учреждения.

Исаакиевский собор находится в собственности Санкт-Петербурга и охраняется на федеральном уровне. Здание входит в список Всемирного культурного наследия Юнеско. Проведение богослужения восстановлено в соборе с 1990 года.