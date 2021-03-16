Петербургские студенты и преподаватели взбунтовались против выставки любовницы Сердюкова

Об этом сообщает петербургское издание fontanka.ru.

Скандал разразился в канун открытия выставки бывшей главы департамента Минобороны Российской Федерации Евгении Васильевой. Более 300 студентов и 30 преподавателей Петербургской академии художеств потребовали убрать все ее произведения из музея рах.

Сам ректор Академии заявил, что ситуация похожа на анекдот с конем императора Калигулы в Римском сенате. «Подобному акту вандализма не место в стенах академии», — говорится в совместном заявлении студентов и преподавателей.

Выставка картин и скульптур бывшей главы департамента Минобороны должна представить публике живопись, скульптуру и фотоколлажи Евгении Васильевой. Ректор Петербургской академии художеств Семен Михайловский заявил, что акция является дискредитацией современного искусства. «Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции», — заявил ректор. По его словам, ситуация является безобразием.

В 2012 году Васильева была задержана по обвинению в коррупции. Спустя 3 года она была осуждена за мошенничество с деньгами, полученными от продажи предприятия «Оборонсервис». Васильева была приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии, однако через месяц с небольшим ее освободили условно-досрочно. В октябре прошлого года бывшая чиновница стала почетным членом Российской академии художеств.

Сотрудницей Минобороны Васильева стала в 2010 году, спустя три года после того, как ведомство возглавил Анатолий Сердюков. «Начиная с этого времени и вплоть до конца 2012 года она была главной его женщиной как на работе, так и в личной жизни», — писало позже издание MK.

Экс-министр обороны также попал под следствие, однако дело против него было закрыто по амнистии в связи с 20-летием Конституции РФ. В 2018 году телеведущий Андрей Малахов рассказал в своей авторской колонке в журнале StarHit о том, что Сердюков и Васильева поженились.