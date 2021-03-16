В Москве открывается выставка о советско-польской войне 1919-1921 годов

Экспозиция заработает в выставочном зале федеральных архивов.

Историко-документальная выставка «Польско-советская война 1919-1921. Рижский мирный договор» рассказывает о военном противостоянии СССР и Польши, а также о дипломатическом урегулировании конфликта, сообщает ТАСС. Для широкой общественности выставка откроется 17 марта.

Посетителям будут представлены документы из архивов, дополненные музейными экспонатами. Среди последних пропагандистские листовки и плакаты на русском и польском языках, в том числе оригиналы «Окон роста».

Также зрителям покажут образцы живописи и графики, личные вещи Ленина, Дзержинского и Буденного. В экспозиции также представлены аудиозаписи и кинохроника. Все это позволяет взглянуть на те события непредвзято и оценить их в контексте эпохи, отмечают организаторы.