Amazon без объяснения причин выгнала Тома Баджа из сериала «Властелин колец»

Об этом австралийский актер сообщил в своем Instagram.

Бадж известил подписчиков, что больше не снимается в сериале «Властелин колец». По его словам, создатели сериала приняли решение «переработать» его персонажа, проведя новый кастинг.

Бадж был одним из ключевых актеров проекта.

«Изучив первые эпизоды, снятые за последний год, руководители Amazon приняли решение развивать моего персонажа в другом направлении», — пояснил Бадж. Актер поблагодарил коллег, работавших с ним в сериале. Первые два эпизода снимает испанский режиссер Хуан Антонио Байона.

Сериал «Властелин колец» выйдет в стрим-сервисе Amazon Studios в 2022 году. В нем будут изображены события, произошедшие в Средиземье за тысячи лет до происходившего в трилогии Питера Джексона.