Останки дипломата рассказали о трудной жизни элиты майя 1300 лет назад

Результаты анализа опубликовали ученые Калифорнийского университета в Риверсайде.

Элитное захоронение представителя майянской знати было найдено в ходе раскопок в Эль-Пальмаре, неподалеку от границы Мексики с Белизом и Гватемалой, пишет Latin American Antiquity.

Команда археологов нашла украшенную иероглифами лестницу, которая вела к церемониальной каменной платформе. Ученые смогли расшифровать иероглифы, рассказавшие о личности и жизни погребенного в ней человека.

В древнем тексте говорится о человеке по имени Айпах Ваал, что переводится с языка майя как «человек, несущий знамя». В июне 726 года нашей эры он был послан для встречи с правителем Копана, которое находилось примерно в 500 километрах от современного Гондураса. Дипломату предстояло уговорить его заключить союз с королем Калакмула, находившегося неподалеку от местечка Эль-Пальмар.

Свой высокий пост и статус Айпах Ваал наследовал от отца, из элитной семьи происходила и его мать. В то же время жизнь дипломата была полна испытаний и лишений. Анализ останков мужчины показал, что он регулярно испытывал голод и болезни. Ученые зафиксировали также следы переломов костей, которые могли быть получены им во время игр с мячом, также запечатленных на лестнице.

На его высокий статус указывают вставки из пирита и нефрита, сделанные во все верхние зубы, от клыка до клыка. Подобные украшения в цивилизации майя означали высокий статус их обладателя.

Гробница дипломата была найдена под полом храма, который был построен рядом с церемониальной платформой. Скелет был помещен в очень небольшую погребальную камеру. В нем были найдены глиняные сосуды, на одном из которых изображена похожая на баклана птица. На момент смерти дипломату было около 40 лет. Его череп был деформирован искусственно еще в детстве, как это практиковалось у многих народов Мезоамерики.