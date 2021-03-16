Архив наркома просвещения СССР Луначарского ушел с молотка за 14 млн рублей

Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома «12-й стул».

На торгах также были разыграны графика и скульптура из собрания секретаря первого советского наркома Владимира Зельдовича. Общая сумма продаж составила 14 млн рублей без учета аукционной премии.

В первую часть торгов вошли письма, документы и фотографии первого наркома просвещения Советского Союза Анатолия Луначарского, хранившиеся в архиве его личного секретаря Владимира Зельдовича. Кроме того, на торги была выставлена графика художника Сергея Чехонина, а также скульптуры Сарры Лебедевой из того же архива.

Скульптуры Лебедевой, которая была супругой Зельдовича, ушли со значительным превышением ожидаемой цены продажи. При стартовой цене 180 тыс. рублей «Девушка с мячом» и «Девушка, опирающаяся на постамент» были проданы за 5,5 млн рублей каждая.

Кроме того, востребованным лотом оказалась фотография Владимира Маяковского авторства Александра Родченко. Всего фотографии Родченко на аукционе были проданы за 6,6 млн рублей.