БДТ имени Товстоногова в Петербурге вынужден закрыться на полгода

16.03.2021
Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова прекратит показывать спектакли на основной сцене на Фонтанке, начиная с апреля. Проведенный в 2011-2014 годах некачественный капитальный ремонт вызвал в театре проблемы посреди сезона.
Учреждению приходится начать демонтаж оборудования и сцены трансформера, чтобы провести необходимые работы по гидроизоляции. Длительность ремонта оценивается примерно в полгода.
В течение этого времени бдт будет показывать спектакли на других городских площадках, в том числе на своей второй сцене, расположенной на набережной реки Крестовки, а также в Александрийском театре и в «Балтийском доме».