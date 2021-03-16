БДТ имени Товстоногова в Петербурге вынужден закрыться на полгода

Театру приходится устранять последствия некачественного ремонта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова прекратит показывать спектакли на основной сцене на Фонтанке, начиная с апреля. Проведенный в 2011-2014 годах некачественный капитальный ремонт вызвал в театре проблемы посреди сезона.

Учреждению приходится начать демонтаж оборудования и сцены трансформера, чтобы провести необходимые работы по гидроизоляции. Длительность ремонта оценивается примерно в полгода.

В течение этого времени бдт будет показывать спектакли на других городских площадках, в том числе на своей второй сцене, расположенной на набережной реки Крестовки, а также в Александрийском театре и в «Балтийском доме».