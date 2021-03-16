По итогам Европейского кинорынка российские кинокомпании заключили более 30 сделок

Фото: Instagram Евгении Марковой

Переговоры по некоторым сделкам все еще идут, сообщили в «Роскино».

Европейский кинорынок EFM проходил в начале марта одновременно с Берлинским кинофестивалем. Из-за пандемии оба мероприятия были переведены в онлайн.

В рамках кинорынка российские компании заключили более 30 сделок, рассказала гендиректор «Роскино» Евгения Маркова в беседе с ТАСС. По ее словам, международные дистрибьюторы показывают высокий интерес к российскому контенту в разных жанрах.

В частности, были приобретены для показа в других странах сказка «Конек-Горбунок» Олега Погодина и драма «Чернобыль» Данилы Козловского, отметила она. Европейский кинорынок показал востребованность российского контента у международных дистрибьюторов, подчеркнула Маркова.

По итогам рынка мистический триллер «Побочный эффект» Алексея Казакова был приобретен для показа в Мексике и Бразилии, «Чернобыль» купил один из крупнейших китайских стриминговых сервисов, триллер «Бег» Андрея Загидуллина покажут в Китае, Франции и Южной Корее.