Археологи рассказали о находках в Пещере ужасов на берегу Мертвого моря

Фото: Управление древностей Израиля

Ученые ведут раскопки и обследование пещер, чтобы опередить «черных археологов».

Раскопки идут в районе, в котором 70 лет назад были найдены свитки Мертвого моря, сообщает «NEWSru Израиль» по информации Управления древностей и археологического отдела гражданской администрации Иудеи и Самарии.

Недавно здесь впервые за последние 60 лет вновь нашли фрагменты древних священных текстов. Также были найдены монеты с еврейской символикой периода восстания Бар-Кохбы и другие находки.

В одной из пещер археологи нашли мумифицированный скелет девочки, завернутой в ткань и погребенной под двумя тяжелыми плоскими камнями. Радиоуглеродный анализ датировал ее останки возрастом около 6000 лет.

Кроме того, были найдены расчески, сандалии, наконечники стрел и копий, свидетельствующие о том, что здесь располагалось одно из последних убежищ сторонников израильских повстанцев во главе с Бар-Кохбой.

Тяжелее всего экспертам было добраться к так называемой Пещере ужасов, которая находится на отвесном утесе в 80 м ниже его вершины. Ученые смогли попасть сюда только с помощью скалолазного оборудования. Здесь они нашли фрагменты книг древнееврейских пророков Захарии и Неемии. Другой необычной находкой стала плетеная корзина возрастом 10 500 лет.

Изучение пещер Мертвого моря продолжается с использованием беспилотных аппаратов. В настоящее время исследователи изучили около 80 км утесов, говорится в сообщении.