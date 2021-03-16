Петербургский культурный форум проведут очно

Мероприятие пройдет 11-13 ноября 2021 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

Решение провести Санкт-Петербургский международный культурный форум в обычном формате связано с вероятной нормализации эпидемиологической обстановки, отметили в министерстве. В то же время ведомство готово к любому варианту развития событий, подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время эпидемиологическая обстановка улучшается, однако в Минкультуры держат ситуацию на контроле, цитирует пресс-служба главу ведомства Ольгу Любимову.

По традиции, форум проводится осенью. Однако в 2020 году 9-й ПМКФ был отменен и перенесен на год.

Санкт-Петербургский международный культурный форум ежегодно принимает тысячи экспертов в области культуры, приезжающих со всего мира. Это звезды оперы, театра и балета, выдающиеся музыканты и режиссеры, общественные деятели, представители академического сообщества, бизнеса и власти.