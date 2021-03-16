В Москве прошла премьера сериала «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым

Сериал выйдет на видеосервисе Start 18 марта.

Премьерный показ первого эпизода сериала «Вампиры средней полосы», рассказывающего об «обычных смоленских вампирах», прошел в Москве в понедельник. По словам режиссера Антона Маслова, проект существует на стыке жанров, зрители увидят в нем черты детектива, мелодрамы и комедии, передает ТАСС.

Сериал стал оригинальным проектом Start. В центре сюжета — провинциальная семья вампиров из Смоленска, которые предпочитают удовлетворять свои потребности без убийств. Однако мирная жизнь вампиров оказывается под угрозой после того, как в городе начинают находить тела обескровленных парней.

«Это классная история, в основе которой лежит драма. Мы находимся на границе жанров, у нас много юмора, есть и мелодрама, и детектив», — похвастал режиссер Маслов, представляя свой сериал первым зрителям.

По словам Стоянова, в его биографии это уникальный случай, когда роль писалась на артиста, который не знал об этом. «Текст написан очень здорово, у моего героя непростая речь. Это человек, который прожил тысячу лет, у него в голове все смешалось», — рассказал журналистам Стоянов.