Концерт на 8 Марта принес Киркорову 3,5 млн рублей за 40 минут

Автор: Петровский Дмитрий - собственная работа, CC BY-SA 4.0, ссылка

О гонорарах российских звезд эстрады рассказали журналисты «Комсомольской правды».

Концерт Филиппа Киркорова в честь 8 Марта в Санкт-Петербурге был оплачен за счет средств городского бюджета, сообщает издание. 40-минутное шоу принесло исполнителю гонорар в 3,5 млн рублей — почти 90 тыс. рублей в минуту, как следует из информации с официального сайта госзакупок.

Принимавшая участие в концерте Таня Буланова обошлась властям Северной столицы всего в 150 тыс. рублей.

Как выяснило издание, чиновники также покупали за счет средств госбюджета билеты на шоу Киркорова «Я». В 2018 году такая госзакупка была проведена сотрудниками минсоцразвития одного из регионов, пишет издание.